Кулеба о разговоре с Байденом: "Он сказал две вещи"

Президент США уверен, что война в Украине изменит 21 век.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился подробностями встречи с президентом США Джо Байденом, которая прошла в субботу, 26 марта, в Варшаве. Глава МИД Украины отметил, что Президент США Байден в восторге от мужественной борьбы украинцев.

Также Кулеба отметил, что во время разговора, Джо Байден считает, что, то, что происходит в Украине, изменит XXI век, и война россии против украинского народа повлияет на весь мир.

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"У него(Байдена) есть четкое понимание того, что это не война россии против Украины, это война тирании против всего мира" — рассказал Кулеба.

Помимо этого, Джо Байден уверил украинскую делегацию, что США непреклонно будут помогать Украине абсолютно во всем до ее полной победы, и ничто не заставит Штаты отказаться от Украины и ослабить ее поддержку. Также президент США подчеркнул, что поддержка Америки будет только усиливаться.

Добавим, что накануне встречи с украинской делегацией Байден совершил переполох своим обращением, где якобы намекнул на возможное введение войск НАТО на территорию Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Байден похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против России. Американский президент заявил, что США вводят новые санкции против России, развязавшей войну в Украине. В частности, речь идет о запрете импорта алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Добавим, что список антироссийских санкций, вводимых ЕС и США на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется. Стоит отметить, что в Белом доме не исключают того, что Россия может напасть на НАТО.