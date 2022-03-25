Байден похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против россии

Президент США пообещал новые "карающие" санкции против страны-агрессора

Президент США Джозеф Байден заявил, что против россии будут введены новые тяжелые санкции за вторжение в Украину.

Об этом политик заявил в пятницу, 25 марта, во время визита в польский город Жешув.

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"Я думаю, для многих было сюрпризом, как мы выступили вместе. Это самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. И за ними последуют новые", — сказал Байден.

Ранее Байден открыто назвал путина кровавым диктатором и чистым головорезом.

Недавно Байден заявил, что США вводят новые санкции против рф, развязавшей войну в Украине. В частности речь идет про запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из россии. Добавим, что список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется. Стоит отметить, что в Белом доме не исключают того, что россия может напасть на НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США выделили нашей стране вооружение для защиты неба. Речь идет о 9 тысячах противотанковых комплексов, 800 системах ПВО, 20 миллионах боеприпасов.