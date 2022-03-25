Загадочные слова Байдена о солдатах США в Украине наделали шуму в сети (видео)

Намек Байдена прозвучал неоднозначно.

Американский президент Джо Байден намекнул, что американские солдаты могут поехать воевать на стороне Украины против российских оккупантов.

Намек на такой ход событий прозвучал во время выступления перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше.

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Так, говоря об украинцах с американскими военными, Байден сказал: "Вы сами [все] увидите, когда окажетесь ТАМ".

Добавим, что неоднозначные слова президента США Джо Байдена о возможности введения американских военных на территорию Украины как намек воспринял целый ряд интернет-изданий. Однако это вполне можно воспринимать и как предостережение для российских властей, развязавших войну в Украине и ведущих ее с нарушением всех возможных правил и конвенций.

UPD: Позже Белый дом выпустил разъяснение — Байдена не так поняли, НАТО не собирается отправлять войска в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Байден похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против России. Американский президент заявил, что США вводят новые санкции против России, развязавшей войну в Украине. В частности, речь идет о запрете импорта алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России. Добавим, что список антироссийских санкций, вводимых ЕС и США на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется. Стоит отметить, что в Белом доме не исключают того, что Россия может напасть на НАТО.