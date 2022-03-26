Кулеба про розмову з Байденом: "Він сказав дві речі"

Президент США впевнений, що війна в Україні змінить 21 століття.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився подробицями зустрічі із президентом США Джо Байденом, яка відбулася у суботу, 26 березня, у Варшаві. Глава МЗС України зазначив, що Президент США Байден у захваті від мужньої боротьби українців.

Також Кулеба зазначив, що під час розмови Джо Байден вважає, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття, і війна росії проти українського народу вплине на весь світ.

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"У нього (Байдена) є чітке розуміння того, що це не війна росії проти України, це війна тиранії проти всього світу" — розповів Кулеба.

Крім цього, Джо Байден запевнив українську делегацію, що США неухильно допомагатимуть Україні абсолютно у всьому до її повної перемоги, і ніщо не змусить Штати відмовитися від України та послабити її підтримку. Також президент США наголосив, що підтримка Америки лише посилюватиметься.

Додамо, що напередодні зустрічі з українською делегацією Байден переполох своїм зверненням, де нібито натякнув на можливе введення військ НАТО на територію України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Байден похвалився найважчими у світі санкціями проти рф . Американський президент заявив, що США вводять нові санкції проти росії, яка розв’язала війну в Україні. Зокрема, йдеться про заборону імпорту алкоголю, діамантів та морепродуктів із росії. Додамо, що список антиросійських санкцій, які вводять ЄС та США на тлі війни рф проти України, постійно поповнюється. Варто зазначити, що у Білому домі не виключають того, що росія може напасти на НАТО.