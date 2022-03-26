Байден зустрівся з Кулебою та Резніковим: з’явилося перше фото

Представники урядів двох країн спочатку розпочали бесіду без Байдена

Українська делегація на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим та керівником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою у суботу, 26 березня, зустрілася з американським лідером Джозефом Байденом. Переговори проходили на території Варшави.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на Bloomberg.

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Як відомо, Байден прибув із робочим візитом до Європи, де встиг не лише провести зустріч з главами країн НАТО щодо війни в Україні, а й зустрівся з американськими солдатами, які перебувають у Польщі. 26 березня ж у нього було заплановано зустріч із українськими міністрами.

До бесіди з президентом Штатів Резніков і Кулеба близько години розмовляли з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також очільником американського Міноборони Ллойдом Остіном.

Згодом до розмови приєднався і Джо Байден. Загалом дипломати розмовляли близько сорока хвилин.

Переговори Байдена з Кулібою та Рєзніковим

Як відомо, однією з цілей візиту американського президента до Польщі є демонстрація рішучості Америки та НАТО загалом протистояти росії, а також висловлювання підтримки Україні.

Подробиць про перебіг бесіди політиків або її кінцевих результатів поки що не розголошують, очікуються офіційні заяви.

Додамо, що напередодні зустрічі з українською делегацією Байден переполох своїм зверненням, де нібито натякнув на можливе введення військ НАТО на територію України.

Також зазначимо, що американського та російського президентів уже порівняли користувачі соцмереж щодо їх готовності спілкуватися з підлеглими та простими громадянами.