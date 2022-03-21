Медіаексперт, ексзаступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова спеціально для "Телеграфа":

Цього тижня президент США Джо Байден проведе зустріч у Брюсселі з союзниками з НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС. Серед іншого мають намір обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України, а також нові санкції проти російського агресора.

Після цього американський лідер має намір відвідати Польщу.

Навряд чи випадково. Нагадаю, що польський уряд запропонував ідею миротворчої місії в Україні.

Тож можуть обговорювати і це питання. І це радує.

Чого Україна чекає від візиту Байдена до Європи – у сенсі реальних зрушень у боротьбі з російською агресією?

Сподіваюся, нарешті, знайдуть рішення у ракурсі передачі Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Говорять про це багато, але зрушень поки що немає. Нібито США блокували цю передачу.

Також, сподіваюся, вирішать і як передати нам літаки МіГ-29.

Про це також говорять уже більше тижня, а їх, так необхідних нам для кращого протистояння російської агресії в повітрі, – все ще немає.

І це ганьба для США, що вони так тягнуть із цим питанням.

Сподіваюся, всі ці найважливіші питання буде вирішено у потрібному нам ключі.