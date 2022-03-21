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Миротворці, літаки і не тільки: чого Україна чекає від візиту Байдена до Європи - Тетяна Попова

Автор
Тетяна Попова Тетяна Попова
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Президент США Джо Байден Новина оновлена 21 березня 2022, 21:12
Президент США Джо Байден

Медіаексперт, ексзаступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова спеціально для "Телеграфа":

Цього тижня президент США Джо Байден проведе зустріч у Брюсселі з союзниками з НАТО, лідерами G7 та лідерами ЄС. Серед іншого мають намір обговорити міжнародні зусилля щодо підтримки України, а також нові санкції проти російського агресора.

Після цього американський лідер має намір відвідати Польщу.

Навряд чи випадково. Нагадаю, що польський уряд запропонував ідею миротворчої місії в Україні.

Тож можуть обговорювати і це питання. І це радує.

Чого Україна чекає від візиту Байдена до Європи – у сенсі реальних зрушень у боротьбі з російською агресією?

Сподіваюся, нарешті, знайдуть рішення у ракурсі передачі Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Говорять про це багато, але зрушень поки що немає. Нібито США блокували цю передачу.

Також, сподіваюся, вирішать і як передати нам літаки МіГ-29.

Про це також говорять уже більше тижня, а їх, так необхідних нам для кращого протистояння російської агресії в повітрі, – все ще немає.

І це ганьба для США, що вони так тягнуть із цим питанням.

Сподіваюся, всі ці найважливіші питання буде вирішено у потрібному нам ключі.

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Теги:
#Україна #Європа #США #Польща #Озброєння #Візит #Джо Байден
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