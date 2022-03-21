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Візит Байдена до Польщі: 5 основних тез США перед самітом НАТО

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Американський президент проведе в Європі низку зустрічей наприкінці тижня Новина оновлена 21 березня 2022, 07:13
Американський президент проведе в Європі низку зустрічей наприкінці тижня

В Сполучених Штатах продовжують триматися лінії поведінки, що не призведе до прямої участі в війні

Президент США Джо Байден після свого візиту на екстрений саміт НАТО приїде до Польщі, щоб обговорити питання введення миротворчого контингенту в Україну. Такий варіант врегулювання запропонувала польська сторона.

Зустріч Альянсу запланована на 24 березня. Також американський президент зустрінеться з лідерами Європейського союзу та країн "Великої сімки". У США не можуть передбачити, які рішення будуть прийняті, але наполягають, що їхніх військ в Україні не буде. Про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід.

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Основні тези інтерв’ю дипломатки:

  • переговори України та росії здаються односторонніми, в рф не хочуть домовлятися. При цьому українці мають самі вибирати, що для них надто у переговорному процесі.
  • Американських військ в Україні не буде, але країни НАТО можуть ухвалити самостійне рішення щодо запровадження контингенту. Зазначимо, що такою країною може стати Польща.
  • США підтримають союзників Альянсу і захищатимуть НАТО відповідно до законодавства.
  • У США вважають, що росія може застосувати хімічну зброю під чужим прапором.
  • Поїздка Байдену до України не обговорюється.

Серед планів обговорення — нові санкції для росії. Також раніше "Телеграф" писав, що американські військові експерти вважають неприпустимими вбивства цивільних та вважають за необхідне закрити небо.

Теги:
#США #Польща #НАТО #Миротворці #Джо Байден
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