Візит Байдена до Польщі: 5 основних тез США перед самітом НАТО

В Сполучених Штатах продовжують триматися лінії поведінки, що не призведе до прямої участі в війні

Президент США Джо Байден після свого візиту на екстрений саміт НАТО приїде до Польщі, щоб обговорити питання введення миротворчого контингенту в Україну. Такий варіант врегулювання запропонувала польська сторона.

Зустріч Альянсу запланована на 24 березня. Також американський президент зустрінеться з лідерами Європейського союзу та країн "Великої сімки". У США не можуть передбачити, які рішення будуть прийняті, але наполягають, що їхніх військ в Україні не буде. Про це повідомила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Основні тези інтерв’ю дипломатки:

переговори України та росії здаються односторонніми, в рф не хочуть домовлятися. При цьому українці мають самі вибирати, що для них надто у переговорному процесі.

Американських військ в Україні не буде, але країни НАТО можуть ухвалити самостійне рішення щодо запровадження контингенту. Зазначимо, що такою країною може стати Польща.

США підтримають союзників Альянсу і захищатимуть НАТО відповідно до законодавства.

У США вважають, що росія може застосувати хімічну зброю під чужим прапором.

Поїздка Байдену до України не обговорюється.

Серед планів обговорення — нові санкції для росії. Також раніше "Телеграф" писав, що американські військові експерти вважають неприпустимими вбивства цивільних та вважають за необхідне закрити небо.