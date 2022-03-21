У США заговорили про "план Б" для росії та закриття неба над Україною

Експерти з національної безпеки США закликають допомогти Україні.

Для США та їхніх союзників настав час закривати небо над Україною.

Таку думку висловили експерти з національної безпеки США — колишній директор Агентства нацбезпеки та один із засновників Кіберкомандування США Кіт Б. Александер та засновник Інституту нацбезпеки GMU Джаміль Н. Джаффе у статті для The Hill.

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Ситуація, ймовірно, значно погіршиться, оскільки російські військові невдачі змушують путіна подвоїти зусилля з націлювання на мирних жителів, а його розтягнуті лінії постачання призводять до довгострокової облоги Києва.

"Ми рекомендуємо "план Б": повернути ініціативу. Ми маємо сказати путіну, щоб він припинив безглузді вбивства українського народу і негайно вивів свої війська з України. Ми маємо ясно дати зрозуміти, що хоча ми не хочемо війни, ми більше не можемо стояти і дивитися, як він убиває безневинних цивільних осіб. Ми повинні направити ВПС США — і, сподіваюся, наших союзників — у небо над Україною, щоб зупинити вбивства та забезпечити виведення російських військ, встановивши безпольотну зону. Ми повинні пояснити путіну, що ми не будемо вводити наземні війська в Україну, якщо тільки росія не нападе на наші сили, і що наші літаки не стрілятимуть по російських військових під час їх виведення і дадуть відповідь лише у разі нападу", — сказано у статті.

Також на думку експертів, США повинні ясно дати зрозуміти, що ставитимуться до України, як до справді нейтральної держави і надаватимуть масовану гуманітарну допомогу та військову техніку виключно для забезпечення власної оборони України.

"Однак має бути ясно, що якщо росія продовжить масові вбивства мирних жителів, ми забезпечимо дотримання безпольотної зони. Якщо російська система ППО зб’є один із наших літаків, ми знищимо її систему ППО в Україні. Якщо проти нас чи наших союзників буде запущено ракети, ми знищимо ці ракети. І будь-яке застосування нетрадиційної зброї в Україні — ядерної, хімічної чи біологічної — призведе до потужної відповіді", — зазначають фахівці.

Зазначимо, що публікація думок таких військових експертів — це серйозна ознака готовності до рішучих дій серед тих, хто раніше утримував владу США від прийняття рішення про закриття неба над Україною.

Нагадаємо, що Україна неодноразово просила Захід допомогти закрити небо. Президент Володимир Зеленський звертався до США з проханням забезпечити безпольотну зону, щоб не дати росії використати авіацію та ракети.

У свою чергу генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.