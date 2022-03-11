Рус

Байден особисто наклав вето на постачання польських винищувачів Україні, побоюючись спровокувати путіна – ЗМІ

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6097
Джо Байден побоюється дій рф Новина оновлена 11 березня 2022, 18:45
Джо Байден побоюється дій рф

Журналісти дізналися, чим обґрунтовано рішення Байдена не постачати Україні літаки з Польщі

Президент США Джо Байден особисто виступив проти передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 через побоювання спровокувати російського кривавого диктатора путіна. Як передає "Телеграф", про це повідомляє The Wall Street Journal.

У статті йдеться, що американський лідер побоюється, що інакше такий крок може призвести до ескалації війни.

При цьому журналісти не розуміють, чому президент підтримав постачання українській армії іншої зброї, а цього разу виступив різко проти.

"Логіка, здається, така, що відправлення смертоносних зенітних і протитанкових засобів не спровокує росіян, а 28 літаків — спровокують. Цю відмінність важко розібрати, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні літаки, бо їхня інша зброя є більш ефективною. Значить, відправлення менш смертоносних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброї, яка дійсно є смертоносною?" — запитує редакція WSJ.

На думку редакції, таким чином Байден не стримує путіна, а дозволяє Росії стримувати США.

Крім того, журналісти згадують дії американського лідера під час війни в Афганістані. Тоді Байден вимагає "швидкого і брудного виходу" до певної дати, щоби не провокувати Талібан.

"Результатом стало американське приниження, яке, можливо, вплинуло на рішення путіна напасти на Україну", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що Польща має намір підтримати Україну в боротьбі з російською агресією та передати українцям зброю і бойову авіацію, зокрема йшлося про 28 радянських винищувачів МіГ-29. Але Пентагон не лише виступив проти закриття неба над Україною, а й проти постачання цих літаків.

Теги:
#Польща #Винищувачі #Джо Байден
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)