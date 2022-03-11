Байден лично наложил вето на поставку польских истребителей Украине, опасаясь спровоцировать путина – СМИ

Журналисты узнали, чем обосновано решение Байдена не поставлять Украине самолеты из Польши

Президент США Джо Байден лично выступил против передачи Украине польских истребителей МиГ-29 из-за опасения спровоцировать российского кровавого диктатора путина. Как передает "Телеграф", об этом сообщает The Wall Street Journal.

В статье говорится, что американский лидер опасается, что в противном случае такой шаг может привести к эскалации войны.

При этом журналисты не понимают, почему президент поддержал поставку украинской армии другого оружия, а в этот раз выступил резко против.

"Логика, кажется, такова, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует русских, а 28 самолетов — спровоцируют. Это различие трудно разобрать, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны самолеты, потому что их другое оружие более эффективно. Значит, отправка менее смертоносных самолетов приведет к Третьей мировой войне, но не оружия, которое действительно является смертоносным?" – спрашивает редакция WSJ.

По мнению редакции, таким образом Байден не сдерживает путина, а позволяет россии сдерживать США.

Кроме того, журналисты вспоминают действия американского лидера во время войны в Афганистане. Тогда Байден потребовал "быстрого и грязного выхода" к определенной дате, дабы не провоцировать Талибан.

"Результатом стало американское унижение, которое, возможно, повлияло на решение путина напасть на Украину", — говорится в статье.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Польша намерена поддержать Украину в борьбе с российской агрессии и передать украинцам оружие и боевую авиацию, в том числе речь шла про 28 советских истребителей МиГ-29. Но Пентагон не только выступил против закрытия неба над Украиной, но и против поставки этих самолетов.