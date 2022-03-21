Миротворцы, самолеты и не только: чего Украина ждет от визита Байдена в Европу - Татьяна Попова
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Медиаэксперт, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова, специально для "Телеграфа":
На этой неделе президент США Джо Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС. Среди прочего намерены обсудить международные усилия по поддержке Украины, а также новые санкции против российского агрессора.
После это американский лидер намерен посетить Польшу.
Вряд ли случайно. Напомню, что польское правительство предложило идею миротворческой миссии в Украине.
Так что могут обсуждать и этот вопрос. И это радует.
Чего Украина ждет от визита Байдена в Европу – в смысле реальных подвижек в борьбе с российской агрессией?
Надеюсь, наконец, найдут решение в ракурсе передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Говорят об этом много, но подвижек пока нет. Якобы США блокировали эту передачу.
Также, надеюсь, решат и как передать нам самолеты МиГ-29.
Об этом также говорят уже больше недели, а их — так необходимых нам для лучшего противостояния российской агрессии в воздухе – всё еще нет.
И это позор для США, что они так тянут с этим вопросом.
Надеюсь, все эти важнейшие вопросы будут решены в нужном нам ключе.
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