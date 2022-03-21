Медиаэксперт, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова, специально для "Телеграфа":

На этой неделе президент США Джо Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС. Среди прочего намерены обсудить международные усилия по поддержке Украины, а также новые санкции против российского агрессора.

После это американский лидер намерен посетить Польшу.

Вряд ли случайно. Напомню, что польское правительство предложило идею миротворческой миссии в Украине.

Так что могут обсуждать и этот вопрос. И это радует.

Чего Украина ждет от визита Байдена в Европу – в смысле реальных подвижек в борьбе с российской агрессией?

Надеюсь, наконец, найдут решение в ракурсе передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Говорят об этом много, но подвижек пока нет. Якобы США блокировали эту передачу.

Также, надеюсь, решат и как передать нам самолеты МиГ-29.

Об этом также говорят уже больше недели, а их — так необходимых нам для лучшего противостояния российской агрессии в воздухе – всё еще нет.

И это позор для США, что они так тянут с этим вопросом.

Надеюсь, все эти важнейшие вопросы будут решены в нужном нам ключе.