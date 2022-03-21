Укр

Миротворцы, самолеты и не только: чего Украина ждет от визита Байдена в Европу - Татьяна Попова

Автор
Татьяна Попова Татьяна Попова
Дата публикации
Читати українською
Автор
744
Президент США Джо Байден Новость обновлена 21 марта 2022, 21:12
Президент США Джо Байден

Медиаэксперт, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова, специально для "Телеграфа":

На этой неделе президент США Джо Байден проведет встречу в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС. Среди прочего намерены обсудить международные усилия по поддержке Украины, а также новые санкции против российского агрессора.

После это американский лидер намерен посетить Польшу.

Вряд ли случайно. Напомню, что польское правительство предложило идею миротворческой миссии в Украине.

Так что могут обсуждать и этот вопрос. И это радует.

Чего Украина ждет от визита Байдена в Европу – в смысле реальных подвижек в борьбе с российской агрессией?

Надеюсь, наконец, найдут решение в ракурсе передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Говорят об этом много, но подвижек пока нет. Якобы США блокировали эту передачу.

Также, надеюсь, решат и как передать нам самолеты МиГ-29.

Об этом также говорят уже больше недели, а их — так необходимых нам для лучшего противостояния российской агрессии в воздухе – всё еще нет.

И это позор для США, что они так тянут с этим вопросом.

Надеюсь, все эти важнейшие вопросы будут решены в нужном нам ключе.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Европа #США #Польша #Вооружение #Визит #Джо Байден
Новое направление для путинской армии
Украина
Там что – сахар продают? ВСУ в седьмой раз разбили войска путина в Чернобаевке — в сети истерика
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Новое направление для путинской армии
Там что – сахар продают? ВСУ в седьмой раз разбили войска путина в Чернобаевке — в сети истерика
Дата публикации
Категория
российский истребитель
Российские истребители засекли над Польшей - страна является членом НАТО
Дата публикации
Категория
Борис Романченко
Пережил фашистов: россияне убили 95-летнего экс-узника Бухенвальда Бориса Романченко
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кухарчук оценил ситуацию в Мариуполе
Цель рашистской орды – стереть Мариуполь с лица земля – командир батальона "Азов"
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, россия устраивает новые провокации и обстрелы