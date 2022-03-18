Польша предлагает ввести миротворцев в Украину: что придумали

Миссия должна быть установлена ​​в тех местах, которые сейчас не заняты войсками россии

Правительство Польши во время встречи в Европейском совете и на саммите НАТО планирует предложить идею миротворческой миссии в Украине.

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Указанную информацию обнародовал представитель польского правительства Петр Мюллер, передает портал "PAP".

"Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована миссия, которая бы обеспечивала территорию Украины, еще не захваченную россией.", — заявил он.

По словам Мюллера, речь идет не о миссии, которая должна вступить в непосредственный конфликт украинского государства с российской федерацией, мол, она должна быть установлена в местах, что еще не заняты российскими военными, дабы донести до страны-агрессора то, что ее военные преступления не поддерживаются.

Кроме того, польский чиновник сообщил, что предложение о внедрении миротворческой миссии в Украине будет предложено на внеочередном саммите НАТО, который должен пройти на следующей неделе, а также на заседании Европейского совета.

"Тут не будет легких и быстрых решений, но, чтобы делать такие шаги, уже сейчас следует производить разные варианты ", — добавил спикер польского правительства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 марта украинский парламент призвал ООН, Европарламент и Красный Крест ввести на территорию Украины миротворческие силы, чтобы еще одну возможность обеспечить защиту украинского населения.