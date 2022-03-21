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Визит Байдена в Польшу: 5 основных тезисов США перед саммитом НАТО

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Американский президент проведет в Европе ряд встреч в конце недели Новость обновлена 21 марта 2022, 07:06
Американский президент проведет в Европе ряд встреч в конце недели

В США продолжают придерживаться линии поведения, которая не приведет к прямому участию в войне

Президент США Джо Байден, после своего визита на экстренный саммит НАТО, приедет в Польшу, чтобы обсудить вопросы введения миротворческого контингента в Украину. Такой вариант урегулирования предложила польская сторона.

Встреча Альянса запланирована на 24 марта. Также американский президент встретится с лидерами Европейского союза и стран "Большой семерки". В США не могут предсказать какие решения будут приняты, но настаивают, что их войск в Украине не будет. Об этом сообщила посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид.

Основные тезисы интервью дипломатки:

  • переговоры Украины и россии кажутся односторонними, в рф не хотят договариваться. При этом украинцы должны сами выбирать, что для них чересчур в переговорном процессе.
  • Американских войск в Украине не будет, но страны НАТО могут принять самостоятельное решение о введении контингента. Отметим, что такой страной, вероятно, может стать Польша.
  • США поддержит союзников по Альянсу и будут защищать НАТО в соответствии с законодательством.
  • В США считают, что россия может применить химическое оружие под чужим флагом.
  • Поездка Байдена в Украину не обсуждается.

Среди планов обсуждения — новые санкции для россии. Также ранее "Телеграф" писал, что американские военные эксперты считают недопустимыми убийства гражданских и считают необходимым закрыть небо.

Теги:
#США #Польша #НАТО #Миротворцы #Джо Байден
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