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Сміливець і боягуз: у мережі порівняли символічні фото Байдена та путіна

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Страх путіна перед контактами з людьми не вперше став приводом для жартів Новина оновлена 26 березня 2022, 09:00
Страх путіна перед контактами з людьми не вперше став приводом для жартів

Нові фото двох великих світових політиків стали предметом обговорення

Порівнюючи фото глав держав, користувачі відзначили, що американський лідер Джо Байден під час свого візиту до Польщі без страху контактував з людьми, сідав за стіл з військовими і активно спілкувався з ними. При цьому йому протиставлено фото російського президента володимира путіна, який відсадив від себе якнайдалі навіть своїх власних міністрів.

Саркастичний пост у "Твіттері" опублікував акаунт "Професор Преображенський" використавши наратив російської пропаганди про нібито "боягузтво" Байдена.

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"Демократ і диктатор", "ліворуч "бункерний" політик, а праворуч "публічний", — користувачі роблять свої оцінки не на користь глави росії. У коментарях вони відзначили, що російський лідер розуміє, що його можуть убити свої ж, а американський президент не побоявся приїхати до близького до військових дій в Україні населеного пункту Польщі.

Як зазначають коментатори, протиковідними заходами не можна виправдати таке розсадження, а частину припустили — у чому причина такої поведінки путіна.

Як раніше писав "Телеграф", путіна вже не хочуть бачити і в росії, розвідка повідомляє, що його хочуть усунути і російські олігархи, і нібито навіть ФСБ країни.

Теги:
#Володимир Путін #Джо Байден #Порівняння
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