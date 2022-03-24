Путін все ближче до того, що його прибере ФСБ: що відомо

Головна причина невдоволення криється в санкціях, накладених на Росію Заходом

Російські спецслужби можуть готувати підґрунтя для держперевороту в країні через агресивну політику кривавого диктатора володимира путіна щодо України. Проте агенти ФСБ турбуються зовсім не про вбитих українців або зруйновані міста, а про своє благополуччя через санкції.

Таку інформацію повідомляє The Guardian, посилаючись на особистих інформаторів у російській розвідці.

Згідно з наявною інформацією, зараз у російських службах, які відповідають за безпеку країни, переважають невдоволення та паніка. Найбільше серед високопоставлених чинів, які звикли відпочивати за кордоном, але зараз не можуть цього робити через оголошені Заходом санкції.

Також видання посилається на лист російського розвідника, який опублікував засновник правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Сам правозахисник, будучи вигнаним з росії, вважає, що більше представники правоохоронних органів у рф не зможуть жити "нормально", як було раніше.

"Вони визнають, що ця війна — катастрофа для економіки, для людства. Вони не хочуть повертатися до Радянського Союзу. З кожним тижнем і кожним місяцем, доки триває ця війна, зростає ймовірність бунту з боку спецслужб", — заявив Осєчкін.

Зазначимо, що раніше з’явилася інформація, нібито володимира путіна після усунення може замінити нинішній глава Федеральної служби безпеки рф Олександр Бортніков. Чиновник готовий "підсидіти царя" через особисті образи, адже зараз перебуває в немилості через провал вторгнення в Україну.

Також "Телеграф" писав, що варіант із фізичним усуненням путіна в росії вже почали розглядати навіть олігархи.