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У росії хочуть прибирати путіна: названо ім’я наступника

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Між путіним та Бортниковим вже не раз "пробігала кішка" Новина оновлена 20 березня 2022, 12:04
Між путіним та Бортниковим вже не раз "пробігала кішка"

Зміна влади може пройти через "раптову" смерть путіна

Російські політики та спецслужби можуть готувати повалення кривавого диктатора володимира путіна. Є інформація, що на його місце готують начальника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександра Бортникова.

Такі дані повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України у неділю, 20 березня.

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Причиною зміни влади цілком може стати "раптова" загибель російського лідера — через отруєння, нещасний випадок або навіть несподівану хворобу, яку той "підхопить".

Настрої щодо усунення путіна починають формуватися у бізнесовій та політичній еліті російської федерації через різноманітний санкційний тиск із боку Заходу.

Варіант заміни путіна Олександром Бортниковим, який очолює зараз ФСБ, може розглядатися з кількох причин.

По-перше, саме цей чиновник зараз перебуває у списку тих, ким владимир путін незадоволений через провал атаки на Україну. За наявними розвідданими, якраз Бортников відповідав за аналіз загальних настроїв українського населення, проте зустрічати окупантів із квітами не вийшов ніхто.

По-друге, багатьом провладним людям не подобається великий вплив на маси лідера Чечні Рамзана Кадирова. Щоб він не спробував прийти до влади в Росії після смерті путіна, його можуть спробувати відтіснити від "годівниці" раніше.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Росії офіційно оголосили про створення Руху Опору, який буде спрямований на повалення путіна та його злочинної влади.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #ФСБ #Зміна влади #Олександр Бортников #Повалення
Між путіним та Бортниковим вже не раз "пробігала кішка"
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