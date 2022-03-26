Смельчак и трус: в сети сравнили символичные фото Байдена и путина

Новые фото двух крупных мировых политиков стали предметом сетевого обсуждения

Сравнивая фото глав государств, пользователи отметили, что американский лидер Джо Байден, во время своего визита в Польшу, без страха контактировал с людьми, садился за стол с военными и активно общался с ними. При этом ему противопоставлено фото российского президента владимира путина, который отсадил от себя подальше даже своих собственных министров.

Саркастический пост в "Твиттере" опубликовал аккаунт "Профессор Преображенский" использовав нарратив российской пропаганды про якобы "трусость" Байдена.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Демократ и диктатор", "слева "бункерный" политик, а справа "публичный", — пользователи делают свои оценки не в пользу главы рф. В комментариях пользователи отметили, что российский лидер понимает, что его могут убить свои же, а американский президент не побоялся приехать в близкий к военным действиям в Украине населенный пункт Польши.

Как отмечают комментаторы, противоковидными мерами нельзя оправдать такую рассадку, а часть предположили — в чем причина такого поведения путина.

Как ранее писал "Телеграф", путина уже не хотят видеть и в россии, разведка сообщает, что его хотят устранить и российские олигархи, и якобы даже ФСБ страны.