Укр

Смельчак и трус: в сети сравнили символичные фото Байдена и путина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Страх путина перед контактами с людьми не в первый раз стал поводом для шуток Новость обновлена 26 марта 2022, 09:00
Страх путина перед контактами с людьми не в первый раз стал поводом для шуток

Новые фото двух крупных мировых политиков стали предметом сетевого обсуждения

Сравнивая фото глав государств, пользователи отметили, что американский лидер Джо Байден, во время своего визита в Польшу, без страха контактировал с людьми, садился за стол с военными и активно общался с ними. При этом ему противопоставлено фото российского президента владимира путина, который отсадил от себя подальше даже своих собственных министров.

Саркастический пост в "Твиттере" опубликовал аккаунт "Профессор Преображенский" использовав нарратив российской пропаганды про якобы "трусость" Байдена.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Демократ и диктатор", "слева "бункерный" политик, а справа "публичный", — пользователи делают свои оценки не в пользу главы рф. В комментариях пользователи отметили, что российский лидер понимает, что его могут убить свои же, а американский президент не побоялся приехать в близкий к военным действиям в Украине населенный пункт Польши.

Как отмечают комментаторы, противоковидными мерами нельзя оправдать такую рассадку, а часть предположили — в чем причина такого поведения путина.

Как ранее писал "Телеграф", путина уже не хотят видеть и в россии, разведка сообщает, что его хотят устранить и российские олигархи, и якобы даже ФСБ страны.

Теги:
#Владимир Путин #Джо Байден #Сравнение
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