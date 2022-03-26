Смельчак и трус: в сети сравнили символичные фото Байдена и путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1091
Новые фото двух крупных мировых политиков стали предметом сетевого обсуждения
Сравнивая фото глав государств, пользователи отметили, что американский лидер Джо Байден, во время своего визита в Польшу, без страха контактировал с людьми, садился за стол с военными и активно общался с ними. При этом ему противопоставлено фото российского президента владимира путина, который отсадил от себя подальше даже своих собственных министров.
Саркастический пост в "Твиттере" опубликовал аккаунт "Профессор Преображенский" использовав нарратив российской пропаганды про якобы "трусость" Байдена.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Демократ и диктатор", "слева "бункерный" политик, а справа "публичный", — пользователи делают свои оценки не в пользу главы рф. В комментариях пользователи отметили, что российский лидер понимает, что его могут убить свои же, а американский президент не побоялся приехать в близкий к военным действиям в Украине населенный пункт Польши.
Как отмечают комментаторы, противоковидными мерами нельзя оправдать такую рассадку, а часть предположили — в чем причина такого поведения путина.
Как ранее писал "Телеграф", путина уже не хотят видеть и в россии, разведка сообщает, что его хотят устранить и российские олигархи, и якобы даже ФСБ страны.
- Дата публикации
-
- Категория
-