путин все ближе к тому, что его уберет ФСБ: что стало известно The Guardian

Главная причина недовольства кроется в санкциях, наложенных на рф Западом

Российские спецслужбы могут готовить почву для госпереворота в стране из-за агрессивной политики кровавого диктатора владимира путина касаемо Украины. Однако агенты ФСБ беспокоятся вовсе не об убитых украинцах или разрушенных городах, а о своем благополучии из-за санкций.

Такую информацию сообщает The Guardian, ссылаясь на личных осведомителей в российской разведке.

Согласно имеющейся информации, сейчас в российских службах, отвечающих за безопасность страны, преобладают недовольство и паника. Больше всего — среди высокопоставленных чинов, которые привыкли отдыхать за границей, но сейчас не могут этого делать из-за объявленных Западом санкций.

Также издание ссылается на письмо российского разведчика, которое опубликовал основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Сам правозащитник, будучи изгнанным из рф, считает, что больше представители правоохранительных органов в россии не смогут жить "нормально", как было до этого.

"Они признают, что эта война — катастрофа для экономики, для человечества. Они не хотят возвращаться в Советский Союз. С каждой неделей и каждым месяцем, пока продолжается эта война, возрастает вероятность бунта со стороны спецслужб", — заявил Осечкин.

Отметим, что раньше появилась информация, будто бы владимира путина после смещения может заменить нынешний глава Федеральной службы безопасности рф Александр Бортников. Чиновник способен "подсидеть царя" из-за личных обид, ведь сейчас находится в немилости из-за провала вторжения в Украину.

Также "Телеграф" писал, что вариант с физическим устранением путина в россии уже начали рассматривать даже олигархи.