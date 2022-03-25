Укр

Байден в Польше снова четко сказал, кто такой путин (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Джозеф Байден Новость обновлена 25 марта 2022, 21:39
Джозеф Байден

Президент США в Польше снова назвал путина "военным преступником"

Президент США Джо Байден, который ранее порадовал анонсом новых санкций против россии, снова назвал путина настоящим военным преступником.

Об этом глава Белого дома заявил на встрече в польском Жешуве.

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"Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником. И я думаю, это будет также соответствовать юридическому определению этого", — произнес Байден.

Ранее Байден пообещал не оставлять Украину без оружия, которое необходимо для отражения российской агрессии. В середине марта президент США объявил о новом санкционном ударе по рф. Напомним, список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется.

Ранее сообщалось, что против россии выступают многие мировые компании. Так, россиян лишили возможности использовать платежные системы Visa и Mastercard.

Теги:
#Польша #Путин #Джо Байден
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