Украина без оружия не останется: Байден сделал громкое заявление

США готовы передать Украине оружие и еду, а также принять беженцев

В США пообещали, что Украина не останется без оружия для отражения российского вторжения.

Об этом сообщил президент страны Джо Байден в своем Твиттер.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск", — написал он.

Также он добавил, что Штаты также позаботятся о спасении жизни украинцев и выделят финансовую помощь, а также еду и медикаменты.

Кроме того, по словам Байдена, его страна будет принимать украинских беженцев с "распростертыми объятиями".

Как сообщалось ранее, 13 марта стало известно, что в США одобрили решение выделить еще 200 миллионов долларов на оборонные нужды Украины. СМИ сообщали, что эти деньги пойдут на закупку средств ПВО, а также стрелкового и противотанкового вооружения.

Стоит напомнить, что американский генерал Бен Ходжес в эфире одного из западных каналов заявлял, что у россии уже примерно через 10 дней полностью иссякнут ресурсы для продолжения активных боевых действий на территории Украины. Кроме того, он выразил мнение, что Запад за это время не только не прекратит поддержку нашей страны, но и нарастит поставки всего, в чем нуждаются украинские защитники.