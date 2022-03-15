Україна без зброї не залишиться: Байден зробив гучну заяву

США готові передати Україні зброю та їжу, а також прийняти біженців

У США пообіцяли, що Україна не залишиться без зброї для відбиття російського вторгнення.

Про це повідомив президент країни Джо Байден у своєму Твіттері.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських військ", — написав він.

Також він додав, що Штати також подбають про порятунок життя українців та виділять фінансову допомогу, а також їжу та медикаменти.

Крім того, за словами Байдена, його країна прийматиме українських біженців із "розкритими обіймами".

Як повідомлялося раніше, 13 березня стало відомо, що у США схвалили рішення виділити ще 200 мільйонів доларів на оборонні потреби України. ЗМІ повідомляли, що ці гроші підуть на закупівлю коштів ППО, а також стрілецького та протитанкового озброєння.

Варто нагадати, що американський генерал Бен Ходжес в ефірі одного із західних каналів заявляв, що у Росії вже приблизно через 10 днів повністю вичерпаються ресурси для продовження активних бойових дій на території України. Крім того, він висловив думку, що Захід за цей час не лише не припинить підтримку нашої країни, а й наростить постачання всього, чого потребують українські захисники.