Американский генерал спрогнозировал, на сколько еще хватит сил россии воевать с Украиной

При этом Запад должен ускорить свою помощь для Украины.

Сил российской армии может хватить еще максимум на 10 дней военной агрессии против Украины. Это произойдет при условии, что Запад ускорит свою поддержку для Украины.

Такое мнение в эфире американского телеканала MSNBC высказал генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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По его словам, примерно через десять дней у России иссякнут возможности атаковать Украину, при условии, что Запад не только не продлит, но и ускорит свою поддержку.

"У них нет трех вещей: у них нет времени, людской силы, и я думаю, что у них нет и боезапаса. Приблизительно через 10 дней, и это моя оценка, если предположить, что мы, Запад, не только будем продолжать, но и ускорим поставки всего, в чем нуждаются украинцы, чтобы уничтожить российские артиллерию, ракетные установки и пусковые установки крылатых ракет – если предположить, что мы это делаем, я думаю, что через следующие 10 дней Россия достигнет своей кульминации, что значит, что они не смогут продолжать атаки", — объяснил генерал свое мнение.

По словам Ходжеса, ситуация в российско-украинской войне сейчас напоминает "гонку". А обыграть россиян в этой войне Украина сможет, когда Запад ускорит и расширит поставки необходимого оружия.

"У россиян заканчиваются силы, боеприпасы и время. Сейчас самое время держать ногу на газе", — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте Ходжеса.

Напомним, что США выделили еще 200 миллионов на оружие для ВСУ. Также в СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента работает с партнерами в Европе для того, чтобы обеспечить поставки сложных комплексов ПВО в Украину. Однако, как и в истории с польскими истребителями США не могут непосредственно передать свои образцы вооружения на нужды ВСУ, поскольку их освоение требует времени, которого у украинских защитников уже нет. Поэтому они работают со странами Восточной Европы, в которых в арсенале остались хорошо известные украинским военным комплексы С-300.