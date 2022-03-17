Байден нашел новые жесткие слова для путина (видео)

Американский лидер указал путину на его военные преступления в Украине.

Президент США Джо Байден не только признал российского коллегу владимира путина военным преступником, но и назвал его кровавым диктатором и чистым головорезом.

Соответствующее видео с заявлением Байдена было распространено в Telegram-каналах, в том числе российских.

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"Сейчас Ирландия, Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, ведущего аморальную войну против народа Украины", — заявил американский лидер Джо Байден.

Стоит отметить, что днем ранее Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "военным преступником". В Белом доме по этому поводу отметили, что президент США говорил это от всей души и весь мир видел варварские, ужасные действия иностранного диктатора, которые уносят жизни мирных жителей Украины.

Напомним, что 16 марта США выделили нашей стране вооружение для защиты неба. Речь о 9 тысячах противотанковых комплексов, 800 системах ПВО, 20 миллионах боеприпасов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, показав конгрессменам страшные кадры последствий российских бомбардировок. Кроме того, в среду Турция предложила стать площадкой для мирных переговоров между Киевом и Москвой.