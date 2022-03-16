США по-своему помогут "закрыть небо" над Украиной: Байден раскрыл подробности
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Глава Белого Дома выступил с заявлением.
В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину США выделили Украине вооружение для защиты неба.
Об этом сообщил президент США Джо Байден во время брифинга.
Глава Белого Дома заявил, что США передают Украине 9 тысяч противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 20 миллионов единиц боеприпасов.
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