Укр

США по-своему помогут "закрыть небо" над Украиной: Байден раскрыл подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Джо Байден Новость обновлена 16 марта 2022, 19:49
Джо Байден

Глава Белого Дома выступил с заявлением.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину США выделили Украине вооружение для защиты неба.

Об этом сообщил президент США Джо Байден во время брифинга.

Глава Белого Дома заявил, что США передают Украине 9 тысяч противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 20 миллионов единиц боеприпасов.

Новость дополняется…

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#Украина #США #Россия #Война с Россией
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