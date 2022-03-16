Зеленский выступил перед Конгрессом США и предложил создать новый союз стран

Зеленский призвал Запад реагировать максимально быстро, чтобы остановить полномасштабное вторжение россии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он призвал к созданию новой международной структуры — Союза ответственных стран.

"Прошлая война вынудила создать нас институты, которые бы защитили нас от войны. Но они не сработали. Мы предлагаем создать Союз ответственных стран, способный немедленно реагировать и делать все, чтобы быстро достигать мира. Такой союз сможет помогать тем, кто также переживает природные бедствия, кто стал жертвами эпидемий. Вспомните, как сложно миру было создавать вакцины для защиты от пандемии. Если бы такой альянс существовал, мы могли бы спасти тысячи жизней в нашей стране и странах, где страдают люди", — сказал Зеленский.

Также президент Украині во время выступления перед конгрессом США попросил предоставить нашей стране С-300 и другие системы ПВО в качестве альтернативы закрытию неба.

Кроме того, Зеленский призвал закрыть американские порты для российских товаров и принять другие меры, чтоб остановить полномасштабное вторжение россии.

"Мы должны создать новые инструменты быстрого реагирования и остановить полномасштабное вторжение России. Будет справедливо, если в следующие 24 часа зло будет наказано", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что Украина будет требовать мужденародного трибунала для россии.