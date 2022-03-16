"Хотим трибунала": Зеленский записал новое видеообращение

Все преступления россиян должны быть задокументированы, подчеркнул Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение 16 марта. Он подчеркнул, что россии придется отвечать перед законом за свои преступления в Украине и что оккупанты должны предстать перед международным трибуналом.

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности, должен быть международный трибунал. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма против наших людей. Прокуратура, правоохранители уже начали работу. Важно и начало деятельности международной следственной группы правоохранителей, которая уже вместе с нашей группой собирает все доказательства преступлений", — сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что оккупанты в Украине дошли до того, что похищают мэров и волонтеров, берут в заложники больницы с медперсоналом и пациентами, а также обстреливают мирных людей.

Президент также высказал в своем обращении мнение по поводу переговоров с Россией.

"Мы можем и должны вести переговоры про справедливый, но честный мир для Украины. Про настоящие гарантии безопасности, которые будут работать. Это амбициозное задание, сложное. Это большой путь, но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить и вернуться к миру. К миру, которого мы все так хотим", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на фейк от российских хакеров.