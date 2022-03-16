Укр

"Хотим трибунала": Зеленский записал новое видеообращение

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Владимир Зеленский Новость обновлена 16 марта 2022, 13:55
Владимир Зеленский

Все преступления россиян должны быть задокументированы, подчеркнул Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение 16 марта. Он подчеркнул, что россии придется отвечать перед законом за свои преступления в Украине и что оккупанты должны предстать перед международным трибуналом.

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности, должен быть международный трибунал. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма против наших людей. Прокуратура, правоохранители уже начали работу. Важно и начало деятельности международной следственной группы правоохранителей, которая уже вместе с нашей группой собирает все доказательства преступлений", — сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что оккупанты в Украине дошли до того, что похищают мэров и волонтеров, берут в заложники больницы с медперсоналом и пациентами, а также обстреливают мирных людей.

Президент также высказал в своем обращении мнение по поводу переговоров с Россией.

"Мы можем и должны вести переговоры про справедливый, но честный мир для Украины. Про настоящие гарантии безопасности, которые будут работать. Это амбициозное задание, сложное. Это большой путь, но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить и вернуться к миру. К миру, которого мы все так хотим", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на фейк от российских хакеров.

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