Байден встретился с Кулебой и Резниковым: появилось первое фото

Представители правительств двух стран изначально начали беседу без Байдена

Украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым и руководителем Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой в субботу, 26 марта, встретилась с американским лидером Джозефом Байденом. Переговоры проходили на территории Варшавы.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на Bloomberg.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Как известно, Байден прибыл с рабочим визитом в Европу где успел не только провести встречу с главами стран НАТО насчет войны в Украине, но и встретился с американскими солдатами, находящимися в Польше. 26 марта же у него была запланирована встреча с украинскими министрами.

До беседы с самим президентом Штатов Резников и Кулеба около часа беседовали с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также главой американского Минобороны Ллойдом Остином.

Позже к разговору присоединился и Джо Байден. Всего дипломаты беседовали около сорока минут.

Переговоры Байдена с Кулебой и Резниковым

Как известно, одной из целей визита американского президента в Польшу является демонстрация решимости Америки и НАТО в целом противостоять россии, а также высказывание поддержки Украине.

Подробностей о ходе беседы политиков или же ее конечных результатов пока не разглашают, ожидаются официальные заявления.

Добавим, что накануне встречи с украинской делегацией Байден совершил переполох своим обращением, где якобы намекнул на возможное введение войск НАТО на территорию Украины.

Также отметим, что американского и российского президентов уже сравнили пользователи соцсетей насчет их готовности общаться с подчиненными и простыми гражданами.