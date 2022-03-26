Байден в Варшаве встретится с двумя украинскими министрами

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения россии в Украину 24 февраля

В Варшаве 26 марта состоится встреча президента США Джо Байдена с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Байден прибыл в Польшу вчера и еще раз четко обозначил свое отношение к Путину, назвав его военным преступником.

Об этом сообщили в Белом доме, передает "Европейская правда".

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Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Кулеба в своем Твиттер сообщил, что встреча с Блинкеном и Остином уже началась.

"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", — подчеркнул Кулеба.

Отметим, что это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения россии в Украину 24 февраля.

О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица. "Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча" – заявил он.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.

Как сообщал "Телеграф", ранее Байден пообещал не оставлять Украину без оружия, которое необходимо для отражения российской агрессии. В середине марта президент США объявил о новом санкционном ударе по рф. Напомним, список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется.