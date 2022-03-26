Укр

Байден в "исторической речи" сделал невеселый прогноз насчет войны с россией

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Джозеф Байден Новость обновлена 26 марта 2022, 20:37
Джозеф Байден

Президент США выступил с речью о войне в Украине во время визита в Польшу

В субботу, 26 марта, на 31-й день полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден выступил в Варшаве с речью по поводу войны в Украине по итогам визита в Польшу, во время которого он встретился с польским президентом Анджеем Дудой, министрами иностранных дел и обороны Украины и украинскими беженцами.

Ранее, когда анонсировалась речь в Варшаве, сообщалось, что она будет исторической. Обращение Байдена можно посмотреть на YouTube.

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В своей речи президент США призвал готовиться к длительной борьбе, имея в виду войну в Украине.

"Мы должны понять, что эта война не будет выиграна за пару дней или пару месяцев, нужно приготовиться к долгой борьбе", — сказал Байден.

Политик высказался о поддержке украинцев и заверил, что будет и дальше помогать своим партнерам в борьбе за свободу. Также Байден отметил, что сегодня происходит испытание всех времен.

"Сегодня россия придушила у себя демократию, они пытаются сделать это и в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, путин сказал, что хочет денацифицировать Украину — это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией", — сказал президент США.

Кроме того, Байден заявил, что НАТО никогда не угрожала россии, однако альянс намерен защищать свои границы, ведь Запад — это "единое целое": "Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО".

Добавим, что накануне встречи с украинской делегацией Байден совершил переполох своим обращением, где якобы намекнул на возможное введение войск НАТО на территорию Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Байден похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против россии. Американский президент заявил, что США вводят новые санкции против России, развязавшей войну в Украине.

Стоит отметить, что в Белом доме не исключают того, что Россия может напасть на НАТО.

Теги:
#Украина #Варшава #Польша #Война #Джо Байден
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