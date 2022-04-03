У Тернополі пролунав вибух: деталі

У ще одному українському місті прогримів вибух

Мешканці Тернополя увечері 3 квітня чули вибух.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах

"Повідомляють про вибух у Тернополі! Подробиці пізніше", — йдеться у повідомленні.

Міський голова Сергій Надал інформацію підтвердив, проте додаткової інформації не надав.

"У місті чули вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", — написав він.

Водночас з’явилася інформація, що вибухи були чутні в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Як повідомлялося раніше, вранці 3 квітня ракетні удари було завдано по Одесі. Очевидці тоді повідомили, що чути було близько п’яти вибухів.

Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що обійшлося без загиблих. Імовірно, ракети були запущені з кораблів, що знаходяться в районі кримського півострова.

Крім того, на ракетні удари зазнав і Миколаїв. Внаслідок ударів по місту до лікарень було доставлено 14 людей, 11 з них знадобилася госпіталізація. Один із постраждалих пізніше помер.