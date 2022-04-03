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Обстріл Одеси: обійшлося без жертв, "коригувальників вогню" покарали

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ранок для одеситів почався з кількох потужних вибухів Новина оновлена 03 квітня 2022, 15:13
Ранок для одеситів почався з кількох потужних вибухів

Одесити ліквідують наслідки атаки російських окупантів

В Одесі 3 квітня було затримано кількох місцевих жителів, які знімали та розповсюджували у соціальних мережах відео ранкових "прильотів" російських ракет по місту. Поширення інформації відбувається лише з офіційних джерел, які стверджують, що деякі об’єкти критичної інфраструктури було пошкоджено, гасилися одразу кілька пожеж.

"Телеграф", посилаючись на офіційні джерела, зібрав останню інформацію, яка відома про події в Одесі.

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За словами мера Одеси Геннадія Труханова, ракетний обстріл пройшов для Одеси відносно спокійно, принаймні без людських жертв. При цьому, наголосив чиновник, усі необхідні служби були максимально задіяні для усунення наслідків.

Офіційної інформації про місце "прильотів" не було, влада вважає за краще тримати цю інформацію в секреті. А ось декільком товаришам, які публікували відео ракетної атаки чи не в прямому ефірі, вже довелося пояснювати все правоохоронцям.

Керівник проекту в Інституті Чорноморських дослідників Андрій Клименко стверджує, що вогонь по Одесі був відкритий з акваторії Чорного моря в районі Криму — десь між Севастополем та Євпаторією або ж на північ від лінії між Тарканкутом та островом Зміїний.

Передбачається, що ракети могли випустити з крейсера "Москва", катери "Набережні Човни", фрегатів "Адмірал Ессен", "Адмірал "Макаров" або корветів "Інгушетія" та "Вишній Волочок".

Як повідомили у повітряному командуванні "Південь", загалом системам ППО вранці вдалося збити дві крилаті ракети в регіоні — на території Одещини та Миколаївщини.

Проте вже після 12 години дня у Миколаєві сталося ще кілька ракетних ударів — про це населення поінформував мер Олександр Сенкевич.

Як раніше писав "Телеграф", ракетні удари здалеку по містах України одна з тактик російських військ. Напередодні обстріляли також міста в Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій областях.

Теги:
#Україна #Одеса #Миколаїв #Росія #Обстріл #Війна #Ракети
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