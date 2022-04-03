Ракетний удар по Миколаєву: з’явилася інформація про загиблих та постраждалих

Російські війська завдали ударів по Миколаївській області

У неділю, 3 квітня, окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву, а також обстріляли Очаків.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він повідомив, що внаслідок ударів по місту до лікарень було доставлено 14 людей, 11 з них знадобилася госпіталізація. Серед постраждалих є дитина віком 15 років, вона перебуває у стані середньої тяжкості та у понеділок їй проведуть операцію.

Пізніше він повідомив, що один із постраждалих помер.

Щодо Очакова, то там теж є загиблі та поранені, проте інших деталей він повідомляти не став.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич до цього заявляв у своєму Фейсбуку, що в місті було чути кілька вибухів і закликав місцевих мешканців не публікувати у мережі фото та відео наслідків ударів.

Як повідомлялося раніше, вранці 3 квітня ракетні удари було завдано по Одесі. Очевидці тоді повідомили, що чути було близько п’яти вибухів.

Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що обійшлося без загиблих. Імовірно, ракети були запущені з кораблів, що знаходяться в районі кримського півострова.