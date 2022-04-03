Ракетний удар по Миколаєву: з’явилася інформація про загиблих та постраждалих
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Російські війська завдали ударів по Миколаївській області
У неділю, 3 квітня, окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву, а також обстріляли Очаків.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він повідомив, що внаслідок ударів по місту до лікарень було доставлено 14 людей, 11 з них знадобилася госпіталізація. Серед постраждалих є дитина віком 15 років, вона перебуває у стані середньої тяжкості та у понеділок їй проведуть операцію.
Пізніше він повідомив, що один із постраждалих помер.
Щодо Очакова, то там теж є загиблі та поранені, проте інших деталей він повідомляти не став.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич до цього заявляв у своєму Фейсбуку, що в місті було чути кілька вибухів і закликав місцевих мешканців не публікувати у мережі фото та відео наслідків ударів.
Як повідомлялося раніше, вранці 3 квітня ракетні удари було завдано по Одесі. Очевидці тоді повідомили, що чути було близько п’яти вибухів.
Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що обійшлося без загиблих. Імовірно, ракети були запущені з кораблів, що знаходяться в районі кримського півострова.
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