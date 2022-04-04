Влада росії заявила, що відновлює польоти в півсотні країн - у тому числі в Молдову, Ізраїль і Туреччину

Дотепер без обмежень росіяни мали змогу літати лише до 15 країн, серед якиих Катар та Мексика

З 9 квітня російська федерація планує відновити авіасполучення з 52 країнами світу. До списку увійшли Аргентина, Індія, Китай, ПАР та інші держави.

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Вказану інформацію у понеділок, 4 квітня, під час зустрічі із представниками фракції "Єдина росія" прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін, — пишуть росЗМІ.

За його словами, з 9 квітня в росії знімають обмеження щодо регулярних та чартерних рейсів між рф та іншими країнами, які були впроваджені через поширення коронавірусної інфекції, тож авіасполучення буде відновлено.

"Рівень захворюваності йде на спад, а значить, настав час розширювати напрямки, доступні російським авіакомпаніям", — наголосив російський чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для регулярних вантажних перевезень російська федерація почала використовувати китайські літаки Boeing 757-200 (F), які були вкрадені у кількох західних компаній.

Також нагадаємо, що в рамках кримінального провадження Україні вдалося "віджати" у рф 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан", які належать російській авіакомпанії "Волга-Днєпр".