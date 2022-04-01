Авіапарк України виріс на 12 літаків: забрали у росії
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Загальна вартість повітряних суден — близько двох мільярдів гривень
В рамках кримінального провадження судом було арештовано 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан", які належать російській авіакомпанії "Волга-Днєпр".
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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", слідство було відкрито після заяви українського державного підприємства "Антонов".
"Ухвала вже була відправлена абсолютно всім відомчим органам у відповідних юрисдикціях, тобто процедуру виконання цього забезпечувального заходу вже запустили", – прокоментував ситуації Роман Марченко, який представляє інтереси держкомпанії.
Окрім того, за рішенням місцевої влади, три літаки Ан-124-100 "Руслан", які перебувають на балансі російської авіакомпанії "Волга-Днєпр" не мають права здійснити виліт із Німеччини та Канади.
Як зазначив юрист, російська авіація жорстко порушила норми положення міжнародних конвенцій і незаконно надала право компанії, що входить до групи "Волга-Днєпр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани". Тобто впродовж останніх років "Волга-Днєпр" видавала сертифікати сама собі.
Наразі повітряні судна повинні бути передані в управління українського Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, що були одержані від корупційних та інших злочинів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська федерації, яка й надалі не відмовляється від спроб захопити українські території, лише за останню добу під час боїв в Україні втратила 8 своїх літаків.
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