Авиапарк Украины вырос на 12 самолетов: забрали у россии

Общая стоимость воздушных судов — около двух миллиардов гривен

В рамках уголовного производства судом были арестованы 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", следствие было открыто после заявления украинского государственного предприятия "Антонов".

"Постановление уже было отправлено абсолютно всем ведомственным органам в соответствующих юрисдикциях, то есть процедуру выполнения этого обеспечительного мероприятия уже запустили", – прокомментировал ситуацию Роман Марченко, представляющий интересы госкомпании.

Кроме того известно, что по решению местных властей, три самолета Ан-124-100 "Руслан", находящиеся на балансе российской авиакомпании "Волга-Днепр", не имеют права совершить вылет из Германии и Канады.

Как отметил юрист, российская авиация жестко нарушила нормы положения международных конвенций и незаконно предоставила право входящей в группу "Волга-Днепр" компании выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". То есть в последние годы "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе.

В настоящее время воздушные суда должны быть переданы в управление украинскому Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация, которая и дальше не отказывается от попыток захватить украинские территории, только за последние сутки во время боев в Украине потеряла 8 своих самолетов.