До сих пор без ограничений россияне имели возможность летать только в 15 стран, среди которых Катар и Мексика

С 9 апреля российская федерация планирует возобновить авиасообщение с 52 странами мира. В список вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие государства.

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Указанную информацию в понедельник, 4 апреля, во время встречи с представителями фракции "Единая россия" премьер-министр россии Михаил Мишустин, — пишут росСМИ.

По его словам, с 9 апреля в россии снимают ограничения по поводу регулярных и чартерных рейсов между рф и другими странами, которые были внедрены из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому авиасообщение будет восстановлено.

"Уровень заболеваемости идет на убыль, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям", — подчеркнул российский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для регулярных грузовых перевозок российская федерация начала использовать китайские самолеты Boeing 757-200 (F), которые были украдены у нескольких западных компаний.

Также напомним, что в рамках уголовного производства Украине удалось "отжать" в России 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".