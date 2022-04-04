Укр

Власти рф заявили, что возобновляют полеты в полсотни стран - в том числе в Молдову, Израиль и Турцию

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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российский самолет Новость обновлена 04 апреля 2022, 18:30
российский самолет

До сих пор без ограничений россияне имели возможность летать только в 15 стран, среди которых Катар и Мексика

С 9 апреля российская федерация планирует возобновить авиасообщение с 52 странами мира. В список вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие государства.

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Указанную информацию в понедельник, 4 апреля, во время встречи с представителями фракции "Единая россия" премьер-министр россии Михаил Мишустин, — пишут росСМИ.

По его словам, с 9 апреля в россии снимают ограничения по поводу регулярных и чартерных рейсов между рф и другими странами, которые были внедрены из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому авиасообщение будет восстановлено.

"Уровень заболеваемости идет на убыль, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям", — подчеркнул российский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что для регулярных грузовых перевозок российская федерация начала использовать китайские самолеты Boeing 757-200 (F), которые были украдены у нескольких западных компаний.

Также напомним, что в рамках уголовного производства Украине удалось "отжать" в России 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Теги:
#Россия #Авиасообщение #Літак #Мишустин
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