Грузія допомагає армії путіна з постачанням військової техніки в обхід санкцій — розвідка

Грузія допомагає росіянам налагоджувати канали контрабанди

Грузія допомагає російській армії, яка вже 40 днів веде криваву війну проти України з поставкою військової техніки в обхід санкцій. Через грузинську територію росіяни планують налагодити канали контрабанди для транспортування підсанкційних товарів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбук.

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"Через введення міжнародних санкцій росії втратила можливість постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, по території Грузії. При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", — йдеться у повідомленні відомства.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та рф, повідомляють у розвідці.

Крім того, станом на сьогодні відомо про ще один канал постачання в росії товарів військового призначення — Східної Азії. Через нього в країну-окупант поставляються запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади.

Раніше ми писали про те, що Китай допомагає росії обходити санкції та використовувати вкрадені літаки. росія використовує для регулярних вантажних перевезень з Китаю літаки Boeing 757-200 (F), які були викрадені у західних компаній.