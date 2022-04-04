Китай допомагає росії обходити санкції та використовувати вкрадені літаки

Літаки були викрадені у західних компаній.

росія використовує для регулярних вантажних перевезень з Китаю літаки Boeing 757-200 (F), які були викрадені у західних компаній.

Російська Aviastar-TU Airlines, що займається вантажними перевезеннями, у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вони були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать їхні бортові номери.

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Про це повідомляє Українська правда.

Реєстрація на Бермудських островах мають саме літаки Boeing, які росія та російські компанії брали у лізинг у західних фінансових установах.

Після 24 лютого Євросоюз ухвалив рішення про повну заборону постачання та лізингу літаків, вертольотів та іншої авіаційної техніки до росії. Лізингодавці вимагали повернення вже наданих літаків, однак росія відмовилася це зробити.

Літаки, зареєстровані на Бермудських островах.

Після офіційної відмови росії повертати літаки їхнім законним власникам, країну-терористку звинуватили у крадіжці бортів на суму понад 20 мільярдів доларів. У березні міністр транспорту росії Віталій Савельєв офіційно визнав злодійство.

"Ми залишили відразу весь парк. У нас у росії зареєстровано і мають сертифікат придатності 111 авіакомпаній. Запитів на повернення надійшло більше, ніж на 500 літаків", — цинічно повідомив російський чиновник.

14 березня Путін підписав указ, що фактично узаконив крадіжку іноземних літаків. Так званий "закон" дозволив уряду країни-терористки реєструвати права на іноземні літаки, що перебувають у лізингу російських компаній.

Так, у березні 5 викрадених літаків було перереєстровано з Бермудських островів у росії. Тепер на них нанесено російські бортові номери замість Бермудських.

росія перереєструвала крадені в іноземних компаній літаки

VQ-BCB став RA-73356

VQ-BON став RA-73355

VQ-BSX став RA-73354

VQ-BBU став RA-73351

VQ-BKK став RA-73352

Дані публічних онлайн-радарів свідчать, що всі 5 крадених та перереєстрованих росією літаків регулярно та безперешкодно літають до Китаю. Загалом таких перельотів з початку війни було здійснено понад 20.

Також деякі із зазначених літаків кілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

Найбільші лізингові компанії вже почали подавати до суду до росії за крадіжку літаків з метою відшкодування мільярдних збитків.

Зазначимо, що список антиросійських санкцій, які ЄС та США вводять на тлі війни росії проти України, постійно поповнюється.

Після масових вбивств, які росія скоїла у Бучі та Ірпені, світова спільнота заговорила про нові санкції проти росії. Борис Джонсон пообціцяв, що Британія посилить санкційний тиск на росію та військову підтримку українських захисників.