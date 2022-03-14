путін дозволив привласнювати іноземні літаки

Таким чином путін узаконив злодійство.

У росії дозволили реєстрацію прав на іноземні літаки, що перебувають у лізингу російських компаній.

Відповідний закон підписав президент росії володимир путін, повідомляють росЗМІ.

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Таким чином, російські авіаперевізники отримали право не повертати повітряні судна, взяті у лізинг у західних компаній.

Тепер вони можуть отримати російські сертифікати льотної придатності.

Російські законодавці вирішили таким чином зберегти парк літаків для місцевих авіакомпаній та експлуатувати їх для внутрішніх перевезень. Сертифікацію повітряних суден будуть проводити сертифікаційні центри та випробувальні лабораторії. Список вимог щодо них ще визначається.

Нагадаємо, що через санкції було повністю припинено авіасполучення між росією та Євросоюзом. Крім того, було прийнято рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки в росії, а також їх страхування та техобслуговування. Таким чином російські авіакомпанії мали повернути лізингодавцям всі взяті в Європі літаки.