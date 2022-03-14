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путин разрешил присваивать иностранные самолеты

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Авиаперевозчики рф получили право не возвращать воздушные суда Новость обновлена 14 марта 2022, 14:00
Авиаперевозчики рф получили право не возвращать воздушные суда

Таким образом путин узаконил воровство.

В россии разрешили регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний.

Соответствующий закон подписал президент рф владимир путин, сообщают росСМИ.

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Таким образом, российские авиаперевозчики получили право не возвращать воздушные суда, взятые в лизинг у западных компаний.

Теперь они могут получить на них российские сертификаты летной годности.

Российские законодатели решили таким образом сохранить парк самолетов для местных авиакомпаний и эксплуатировать их для внутренних перевозок. Сертификацию воздушных судов будут производить сертификационные центры и испытательные лаборатории. Список требований к ним еще определяется.

Напомним, что из-за санкций было полностью прекращено авиасообщение между россией и Евросоюзом. Кроме того, было принято решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в рф, а также их страхование и техобслуживание. Таким образом российские авиакомпании должны были вернуть лизингодателям все взятые в Европе самолеты.

Теги:
#Россия #Санкции #Евросоюз
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