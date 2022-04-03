Країни ЄС продали росії зброї на сотні мільйонів євро, поки та воює проти України

Деякі країни Європи продовжували торгувати зброєю з росією навіть після запровадження ембарго

Попри ембарго на постачання зброї, яке було введено проти росії у 2015 році, деякі країни ЄС продовжували постачати російську армію бойовою технікою та комплектуючими щонайменше до 2020 року.

Про це йдеться у розслідуванні Investigate Europe.

У їхніх висновках зазначається, що десять країн Європи поставили за цей час техніку на 346 мільйонів євро. Йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Австрію, Болгарію, Чехію, Хорватію, Фінляндію, Словаччину та Іспанію.

У робочій групі Ради з експорту звичайних озброєнь ЄС пояснили, що збройове ембарго проти росії мало виняток, який передбачав, що бойова техніка могла постачатися за контрактами, укладеними до 1 серпня 2014 року, а також за супутніми договорами, укладеними для їх виконання.

Найбільшим експортером військової продукції була Франція, яка продала росії обладнання на 152 мільйони євро, що становить близько 44% усіх постачань. Серед них тепловізійні системи для танків, а також інфрачервоні детектори та навігаційні системи для авіації.

Німеччина поставила Росії обладнання на 121,8 мільйона євро (35%). В основному ФРН передавала росії судна та машини "спецзахисту".

Третє місце у списку посідає Італія, яка продала зброї на 22,5 мільйона євро. Зокрема йдеться про постачання бойових машин компанії Iveco.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та експрезиденту Франції Ніколя Саркозі приїхати до Бучі, де росіяни влаштували масові розстріли мирних жителів, і подивитися на власні очі на те, до чого привела їхня політика поступок російській владі.