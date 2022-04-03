Зеленський запросив Меркель та Саркозі в Бучу: "Подивіться до чого призводить політика поступок Росії"

Колишнім очільникам Німеччини та Франції дорікнули за потурання Кремлю.

На 39-й день повномасштабного російського наступу на Україну президент Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі в українське місто Бучу на Київщині, де росіяни скоїли справжній геноцид українців.

Про це йшлося у відеозверненні президента, опублікованому у неділю, 3 квітня.

Зеленський запросив Меркель та Саркозі подивитися на закатованих росіянами українців та українок, зазначивши, що до цього призвела політика поступок російській владі.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", — зазначив президент.

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Нагадаємо, що після того, як російські окупанти покинули Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено сотні вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки й ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, зокрема Ізраїль, Чехія, Німеччина.