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Литва відкликає посла з росії

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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МЗС Литви Новина оновлена 04 квітня 2022, 16:14
МЗС Литви

Крім того, з країни попросили поїхати й російського посла.

У понеділок, 4 квітня, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відкликає свого посла з Росії.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

Зазначається, що Литва також переконливо попросила російського посла залишити країну і повідомила про закриття консульства у Клайпеді. Таке рішення ухвали уряд країни.

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До цього, Вільнюс зупинив прийняття іноземних російських компаній у Литві, а таке рішення пояснили побоюванням, що в країну можуть прибути радикально налаштовані та нелояльні то Литви особи. Не зможуть перебратися у республіку й міжнародні IT-компанії. Як пояснили у Мінекономіки Литви, російський IT-сектор "перебуває під контролем служб безпеки".

Нагадаємо, що 1 квітня президент України Володимир Зеленський відкликав українських послів з Грузії та Киргизстану. Таке рішення пояснили тим, що держави, у яких перебувають дипломати, вирішили промовчати чи підтримати окупаційні дії Росії в Україні.

Також "Телеграф" повідомляв, що декілька західних країн оголосили про випровадження російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Мова про Нідерланди, Бельгію, Польщу, Чехію, Ірландію та навіть Північну Македонію.

Теги:
#Росія #Литва #Посольство
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