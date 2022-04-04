Такий був план: британська розвідка розкрила головну підлість росіян в Україні
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Знущання з українців були частиною плану путіна.
За інформацією британської розвідки, позасудові страти належали до планів путінського вторгнення в Україну.
Про це у своєму Twitter повідомив керівник MI6 Річард Мур.
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"Ми знали, що плани путіна по вторгненню включали позасудові страти його військовими та розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства у стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров", — написав він.
Нагадаємо, що після того, як українські військові звільнили Київську область від російських окупантів, з’явилася інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися та катували людей.
2 квітня 2022 року мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 людей. За його словами, вулиці Бучі "усіяні тілами".
На фото, що шокують, з Бучі, які згодом облетіли весь світ, можна побачити, що окупанти вбивали пов’язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.
У Західній пресі Буча тема номер один – іноземні ЗМІ на обкладинках розмістили страшні кадри військових злочинів росіян.
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