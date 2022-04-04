Виводять недобитків: окупанти йдуть до росії через Сумську область

Росіяни виводять свої розбиті частини через Сумську область у росію

Окупаційні війська почали відступати із Сумської області з суботи, 3 квітня.

Про це розповів у своєму відеозверненні голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький.

"Російські війська відучора активно почали вихід з території нашої області", — повідомив він.

Він зазначив, що останніми днями багато пошкодженої бронетехніки та танків почало виїжджати із Сумщини у бік росії.

За його словами, за останній тиждень спостерігалося велике скупчення військ і техніки супротивника від Білопілля до Конотопу. Він нагадав, що окупанти вводили нові колони на територію області, окопувалися і чинили терор проти мирного населення, а саме стріляли аби "по лісах, по будинках, по вулицях, з танків, гранатометів, автоматів і кулеметів".

Живицький додав, що ці скупчення військ могли бути пов’язані з необхідністю росіян прикрити відступ своїх "недобитків", яких ЗСУ разом із теробороною прогнали з Київщини через усю Чернігівську область.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти тимчасово відмовилися від планів взяти Київ і відступають із низки напрямків. Водночас повідомляється, що противник планує провести наступальну операцію на Сєвєродонецьк та Велику Новосілку.

Крім того, великі скупчення російських військ все ще залишаються на території Білорусі, а також підтягуються з боку Білгородської області росії.