Росіяни стягують до українських кордонів все більше військової техніки (відео)

Білоруські журналісти б'ють на сполох.

Колону російської техніки з відмітками "V", яку в Україні знищують десятками за день, зафіксували у Гомельські області Білорусі, яка межує з Україною. Такі дії можуть свідчити про ротацію ворожих військ, а не про їх виведення з РБ.

Про це у Twitter повідомив білоруський фотограф і блогер Антон Мотолько.

За його словами, колону російської техніки помітили на в'їзді у Гомель — проїхало 20 одиниць різної військової техніки з позначками "V". У складі колони помітили вантажівки КамАЗ і Урал, бронетехніка "Тигр", БМП, бензовози.

"У Гомельську область Білорусі надходить все більше російської техніки, що свідчить про ротацію військ, а не про їх виведення з Білорусі", — написав журналіст.

За словами блогера, ще кілька колон було помічено й в інших містах Білорусі. Зокрема, біля Осиповичів помітили колону з 50 російських військових машин, серед яких бензовоз, багато КамАЗів з особовим складом, інженерним обладнанням, транспортними засобами.

А в Речиці (Гомельська область) зафіксували завантаження російської техніки. У комплектацію увійшли вантажівки КамАЗ і Урал.

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На думку Мотолька, Україна повинна вимагати виведення російських військ, у тому числі з Білорусі. Він зазначив, що інакше проблема українців не вирішиться, а ситуація в Білорусі стане гіршою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусь летять бойовики терористичної організації "Хезболла", які нібито мають приєднатися до росіян і воювати проти України.