Рус

Росіяни стягують до українських кордонів все більше військової техніки (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4879
Десятки одиниць російської техніки помітили у Гомельській області (РБ) Новина оновлена 03 квітня 2022, 21:12
Десятки одиниць російської техніки помітили у Гомельській області (РБ)

Білоруські журналісти б'ють на сполох.

Колону російської техніки з відмітками "V", яку в Україні знищують десятками за день, зафіксували у Гомельські області Білорусі, яка межує з Україною. Такі дії можуть свідчити про ротацію ворожих військ, а не про їх виведення з РБ.

Про це у Twitter повідомив білоруський фотограф і блогер Антон Мотолько.

За його словами, колону російської техніки помітили на в'їзді у Гомель — проїхало 20 одиниць різної військової техніки з позначками "V". У складі колони помітили вантажівки КамАЗ і Урал, бронетехніка "Тигр", БМП, бензовози.

"У Гомельську область Білорусі надходить все більше російської техніки, що свідчить про ротацію військ, а не про їх виведення з Білорусі", — написав журналіст.

За словами блогера, ще кілька колон було помічено й в інших містах Білорусі. Зокрема, біля Осиповичів помітили колону з 50 російських військових машин, серед яких бензовоз, багато КамАЗів з особовим складом, інженерним обладнанням, транспортними засобами.

А в Речиці (Гомельська область) зафіксували завантаження російської техніки. У комплектацію увійшли вантажівки КамАЗ і Урал.

Останні новини про війну читайте у нашому Telegram

На думку Мотолька, Україна повинна вимагати виведення російських військ, у тому числі з Білорусі. Він зазначив, що інакше проблема українців не вирішиться, а ситуація в Білорусі стане гіршою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусь летять бойовики терористичної організації "Хезболла", які нібито мають приєднатися до росіян і воювати проти України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Військова техніка #Відео #Білорусь
Вулиці Бучі після відходу росіян буквально всіяні тілами загиблих українців
Україна
Зі звільнених районів Київщини вже вивезено сотні тіл - Венедиктова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вулиці Бучі після відходу росіян буквально всіяні тілами загиблих українців
Зі звільнених районів Київщини вже вивезено сотні тіл - Венедиктова
Дата публікації
Категорія
Після провалу бліцкригу путін на ходу змінює плани щодо війни в Україні
У путіна почнуться проблеми через програш Києва, - голова делегації України в НАТО
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський матерям солдатів росії: "Погляньте, яких виродків ви виростили"
Дата публікації
Категорія
Спецслужби України можуть запозичити ізраїльський досвід
Геноцид у Бучі: чи створять в Україні свій "загін відплати" і як нам допоможе досвід Ізраїлю
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 3 квітня
Війна — день 39: Київська область звільнена від окупантів, але росія продовжує завдавати ракетних ударів