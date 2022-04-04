Выводят недобитков: оккупанты уходят в россию через Сумскую область

Россияне выводят свои разбитые части через Сумскую область в россию

Оккупационные войска начали отступать из Сумской области с субботы, 3 апреля.

Об этом рассказал в своем видеообращении глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий.

"Российские войска со вчерашнего дня активно начали выход с территории нашей области", — сообщил он.

Он отметил, что в последние дни много поврежденной бронетехники и танков начало выезжать из Сумщины в сторону россии.

По его словам за последнюю неделю наблюдалось большое скопление войск и техники противника от Белополья до Конотопа. Он напомнил, что оккупанты вводили новые колонны на территорию области, окапывались и совершали террор против мирного населения, а именно стреляли куда попало "по лесам, по домам, по улицам, с танков, гранатометов, автоматов и пулеметов".

Живицкий добавил, что эти скопления войск могли быть связаны с необходимостью россиян прикрыть отступление своих "недобитков", которых ВСУ вместе с теробороной прогнали с Киевской области через всю Черниговскую область.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты временно отказались от планов взять Киев и отступают из ряда направлений. В то же время сообщается, что противник планирует провести наступательную операцию на Северодонецк и Великую Новоселку.

Кроме того, большие скопления российских войск все еще остаются на территории Беларуси, а также подтягиваются со стороны Белгородской области россии.