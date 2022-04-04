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Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій Новина оновлена 04 квітня 2022, 15:23
Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій

Попереду тепер багато роботи з розмінування та відновлення

На понеділок, 4 квітня, на 40-й день з початку повномасштабного наступу російські окупанти звільнили територію Київської та Чернігівської областей України, із Сумської виведено військову техніку та більшість загарбників, триває зачистка.

Про це можна судити за заявами місцевої влади та свіжими картами бойових дій, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що перші заяви про відступ російських військ з’явилися вдень 29 лютого, — в росії це обґрунтували нібито завершенням етапу "спецоперації", як вони називають військове вторгнення в Україну.

Майже через тиждень, окупанти повністю відступили з території Київської та Чернігівської областей, на території Сумської ще залишилася деяка кількість російських військових, їх зачищають українські захисники.

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Наразі місцеві адміністрації активно працюють над розмінуванням територій та приведенням їх до ладу, оскільки багато населених пунктів залишилися на межі гуманітарної катастрофи.

Ось як виглядала карта бойових дій станом на 28 березня, до початку виведення військ рф:

Карта бойових дій Україна 28.03.2022
Карта бойових дій Україна 28.03.2022

А ось такі вже справи з розміщенням сил та засобів противника на 4 квітня:

Карта бойових дій Україна 04.04.2022
Карта бойових дій Україна 04.04.2022

Нагадаємо, що у спробі захоплення українських територій росія втратила вже понад 18 тисяч людей.

Як повідомляв "Телеграф", російські військові тепер намагаються зміцнитися на півдні та просунутися на сході України.

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#Мапа
Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій
Україна
Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)
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Прапор України знову майорить над частиною раніше окупованих територій
Українські війська повністю звільнили Київську та Чернігівську області (мапи)
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