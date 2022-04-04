Ворог планує ескалацію на сході та намагається зміцнитися на півдні: зведення Генштабу

Війська рф перекидають додаткові підрозділи для участі у війні в Україні

Російські війська продовжують криваву війну в Україні вже 40-й день та готують чергову наступальну операцію на сході України. Окрім того, ворожа армія намагається посилити свої тактичні позиції на півдні України.

Зведення подій на фронті повідомляє Генштаб.

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Так, на сході України ворог здійснює розгортання елементів оперативної побудови наступального угруповання та нарощує систему управління. Також окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне становище на окремих напрямках на півдні України. Російська армія продовжує формувати та переміщати додаткові підрозділи для участі у війні в Україні.

У Генштабі також повідомили, що війська Східного військового округу рф переміщуються з Білорусі до Росії.

"Спостерігається переміщення підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ з території республіки Білорусь у російську федерацію. Переміщення озброєння, військового та особового складу здійснюється залізничним транспортом та повітряним шляхом", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також за наявною інформацією окремі підрозділи 35 загальновійськової армії (Білогірськ) та 36 загальновійськової армії (Улан-Уде) Східного військового округу розміщені в районах населених пунктів Речиця та Ямпіль (Гомельська область республіки Білорусь).

Нагадаємо, що раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися через настання армії агресора. Також із закликом покинути область звернувся голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Генштабі розповіли про втрати окупантів в Україні. Загальні бойові втрати противника станом на 4 квітня становили 18300 осіб.