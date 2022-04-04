Цигарки гасили об людей, а голу жінку водили на ланцюзі: лікар розповів, як росіяни знущаються над українцями

Хірург поділився свідченнями українців, які побували в полоні у російських загарбників

Український хірург Григорій Стрикун розповів, що окупанти, які розстрілювали жителів Бучі з зав’язаними руками, брали українців у полон, ґвалтували, морили голодом і не давали хоронити вже померлих від їхніх знущань. Як повідомляє "Телеграф", замітками лікар поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, лікар розповідає три історії, які дізнався від своїх пацієнтів – визволених з полону мирних українців, яким довелося жити у тимчасово захоплених росією населених пунктах.

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У першій йдеться про те, як російські загарбники тримали людей в погребі протягом 26 днів. Їх викрали та влаштували "перевірку": роздягли догола, шукали татуювання з свастикою чи сліди від ін’єкцій. Більше того, окупанти не давали полоненим ані їсти, ані пити, ані ходити в туалет перші два тижні.

"Гасили цигарки на нас. Ми дуже боялись вечора, бо тоді вони напивались та приходили нас бити. Одного разу молодшого з нас, 19-річного хлопця побили до втрати свідомості. Ми лягли всі разом і обняли його, щоб він не замерз. Вранці ми прокинулись і хлопець вже був мертвий. Нам дозволили закопати його через 2 дні на подвір‘ї. Весь цей час він лежав з нами в погребі", — йдеться у дописі Стрикуна.

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В другій замітці лікаря мова про те, як російські солдати після окупації розграбовували хати. Виносили все, в тому числі дитячі іграшки, унітази, жіночу нижню білизну. А нерідко ще й конфліктували між собою, бо не могли поділити "трофеї".

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Третя розповідь Стрикуна повідомляє, як російські військові викрадали місцевих чоловіків і зачиняли у погребах.

"Що творилось з жінками важко навіть уявити. Молодших та дітей ґвалтували, старших використовували для приготування їжі. Були випадки, коли жінку роздягали та водили за собою з ланцюгом", — описує жахи лікар.

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Хірург додає, що працювати медикам доводиться в особливих умовах. Зокрема – застосовуючи режим світломаскування, аби вночі під час операції не потрапити під приціл російської зброї.

"В росіян немає жодних моральних принципів, вбивають всіх, навіть дітей, жінок, старих…і лікарів", — додав Стрикун.

Раніше "Телеграф" писав, що звірства, які влаштовували в окупованих містах на Київщині російські військові, сколихнули світове співтовариство. В Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Макарові Київської області загарбники катували мирних мешканців, убивали та ґвалтували. Натомість у рф знову заперечують воєнні злочини своїх солдат і неаргументовано заявили про "фейки".